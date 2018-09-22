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"Путин, где наши пенсии?"

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"Путин, где наши пенсии?"

"Путин, где наши пенсии?"
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"55 лет - и ни минутой больше", "Путин, где наши пенсии?" В Москве прошла акция противников пенсионной реформы. На митинге, по разным данным, собрались от 3 до 10 тысяч человек. Акция была организована по инициативе коммунистической партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее не раз называл пенсионную реформу "людоедской".

REUTERS/Maxim Shemetov

Говорят участники митинга:

"Мы против пенсионной реформы, потому что это нечестно. Может, это нас пока не касается, но это касается наших родителей в первую очередь. Родители – это самое важное".

"Я здесь. И я защищаю молодежь, которая очень трудно живет сегодня: нет работы постоянной, хорошего заработка. Поэтому я здесь".

Волна акций протеста прокатилась в субботу по всей России. Помимо Москвы митинги прошли в Барнауле, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани и других городах страны.

Реформа, которая уже была одобрена Госдумой в первом чтении, предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. В конце августа Владимир Путин высказался за то, чтобы женщины уходили на пенсию в 60.