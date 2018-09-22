"55 лет - и ни минутой больше", "Путин, где наши пенсии?" В Москве прошла акция противников пенсионной реформы. На митинге, по разным данным, собрались от 3 до 10 тысяч человек. Акция была организована по инициативе коммунистической партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее не раз называл пенсионную реформу "людоедской".
"Путин, где наши пенсии?"
"Путин, где наши пенсии?"
Говорят участники митинга:
"Мы против пенсионной реформы, потому что это нечестно. Может, это нас пока не касается, но это касается наших родителей в первую очередь. Родители – это самое важное".
"Я здесь. И я защищаю молодежь, которая очень трудно живет сегодня: нет работы постоянной, хорошего заработка. Поэтому я здесь".
Волна акций протеста прокатилась в субботу по всей России. Помимо Москвы митинги прошли в Барнауле, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани и других городах страны.
Реформа, которая уже была одобрена Госдумой в первом чтении, предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. В конце августа Владимир Путин высказался за то, чтобы женщины уходили на пенсию в 60.