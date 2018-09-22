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Филиппины

Около 30 человек погибли в результате оползня на Филиппинах

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Около 30 человек погибли в результате оползня на Филиппинах

Около 30 человек погибли в результате оползня на Филиппинах
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Около 30 человек стали жертвами гигантского оползня на Филиппинах. Трагедия произошла на острове Себу после прохождения тайфуна "Мангхут".

Оползень разрушил полсотни домов. По словам спасателей, под завалами еще могут находиться люди. Операция по разбору обломков жилых строений продолжается.

Филиппины стали первой страной в юго-восточной Азии, на которую ровно неделю назад обрушился тайфун "Мангхут". В целом в результате удара стихии на островах погибли более 100 человек, десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По оценкам экспертов, "Мангхут", пришедший из Тихого океана, стал самым сильным тайфуном в этом году.