По меньшей мере 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате теракта, который произошел в иранском городе Ахвазе во время военного парада. Об этом сообщают иранские государственные СМИ. Среди убитых есть дети. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Теракт в Иране: жертв всё больше
Теракт в Иране: жертв всё больше
Вице-губернатор провинции Хузестан сообщил, что теракт совершили четыре человека. Они открыли огонь, спрятавшись за трибуной. По словам очевидцев, стрельба продолжалась около 10 минут. Ранее местные СМИ сообщали, что двух нападавших удалось ликвидировать, еще двое были задержаны. По другим данным, убиты были все четыре террориста.
По информации иранского агентства ИРНА, ответственность за атаку взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность на "региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев". "Террористы, которых нанял, обучил, вооружил и профинансировал иностранный режим, совершили нападение на Ахваз", — написал министр в своем Twitter.
В эту субботу в разных городах Ирана прошли военные парады. Они были приурочены к Неделе священной обороны в память об ирано-иракской войне 1980-х годов.