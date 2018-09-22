В Мюнхене открылся праздник пива "Октоберфест". Ровно в полдень Дитер Райтер обер-бургомистр Мюнхена со словами "Откупорено!" вбил при помощи специального молотка кран в бочку со свежесваренным пивом, что ознаменовало начало гуляний. Премьер Баварии Маркус Зёдер традиционно получил первую кружку хмельного напитка.
Мюнхен: праздник пива "Октоберфест"
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Мюнхен: праздник пива "Октоберфест"
"Октоберфест" проводится в административном центре Баварии уже в 185-й раз. На мероприятии приняты усиленные меры безопасности: порядок обеспечивают около 600 полицейских.
"Октоберфест", крупнейший в мире праздник пива продлится до 7 октября. Ожидается, что его посетят порядка шести миллионов человек.