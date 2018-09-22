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Китай

Франциск договорился с Компартией Китая

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Франциск договорился с Компартией Китая

Франциск договорился с Компартией Китая
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Пекин и Ватикан подписали историческое соглашение. Отныне Святой престол сможет назначать епископов на территории КНР.

В 1958 году власти Китая создали так называемую Патриотическую католическая церковь, чтобы отдалить китайских католиков от Ватикана. В итоге назначение епископов происходило под контролем правящей компартии, которая руководствовалась собственными политическими соображениями и не консультировалась с понтификом.

"Папа Франциск, как и его предшественники проявляет особую заботу о благополучии китайского народа", - заявил в связи с подписанием соглашения государственный секретарь Ватикана кардинала Пьетро Паролина, заверив, что только начало.

Долгие годы отношения между Пекином и Ватиканом были натянутыми из-за того, что Святой престол - единственный европейский субъект международного права - поддерживает прямые дипломатические отношения с Тайванем.

Отметим также, что наравне Патриотической церковью в Поднебесной существует и подпольная католическая церковь пятидесятников, которая по разным оценкам объединяет от 10 до 15 млн. верующих. Однако официально власти Китая ее не признают.