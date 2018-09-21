За что "отравили" Петра Верзилова?

Акция на футбольном поле во время финала чемпионата мира, расследование убийства журналистов в Центральноафриканской республике или журналистская деятельность? Что стало причиной возможного отравления Петра Верзилова? Журналист Euronews пообщался с подругой Петра Вероникой Никульшиной. Она рассказала, что Верзилов уже идет на поправку.

Вероника Никульшина, подруга Петра Верзилова, участница Pussy Riot: "Ему лучше и лучше. Но он все еще, конечно, дезориентирован, он всё еще бредит, всё еще не очень хорошо понимает, где он находится и что с ним произошло. Но ему лучше, и доктора делают хорошие прогнозы".

По словам Никульшиной, в день возможного отравления Верзилов получил отчет о расследовании убийства журналистов в ЦАР. Но, по мнению его подруги, покушение было совершено по другой причине:

"Моя основная версия... Я склоняюсь к акции на футбольном поле [участники группы Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира]. Опять же из каких-то логических, и рациональных, и каких-то просто внутренних ощущений, потому что я тоже была там, я общалась потом с господами полицейскими, и знаю, что многие это действительно восприняли на свой счет".

В акции на футбольном поле приняли участие несколько человек. Но почему, если речь действительно идет об отравлении, покушение было совершено именно на редактора издания "Медиазона"? Никульшина делится своим мнением:

"Потому что Петя больше всех задействован в разных сферах. Петя с самого начала – это Pussy Riot, Петя – это "Медиазона", Петя – это акции. Кому-то, может, просто лично не нравится Петя. Я не знаю".

Петр Верзилов был госпитализирован на прошлой неделе. Он пожаловался на то, что у него ухудшилось зрение и ему стало сложно ходить и разговаривать. Сейчас Верзилов находится в больнице в Германии.