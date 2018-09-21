UNICEF бьет тревогу

UNICEF призывает незамедлительно перевезти на материковую часть Греции детей беженцев и мигрантов из лагерей, расположенных на островах. По данным организации, в текущем году число таких детей возросло на треть, почти все они живут в тяжелых условиях в переполненных центрах по приему переселенцев.

Координатор греческого отделения UNICEF Лучио Меландри говорит: "Условия в этих лагерях ужасные для каждого без исключения ребнка, такое происходит во всех лагерях беженцев в мире. Дети подвергаются многим опасностям: это плохое обращение, насилие, нарушения общественного порядка. Они также подвержены непрямым угрозам: у них нет доступ к основным видам услугам — нормальнумо питанию, необходимой гигиене, и, конечно же, образванию. Это действительно самая ужасная ситуация, в которой могут оказаться дети".

Он отметил, что власти и народ Греции уже не справляются с наплывом людей. По данным ООН, в этом году большая часть беженцев — около 30% — прибывает на греческие острова из Сирии, а также из Ирака (20%) и Афганистана (19%).