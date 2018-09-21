Восстановление РУСАДА в правах: победа или поражение?

Трехлетняя дисквалификация российского антидопингового агентства РУСАДА закончилась. Для российских атлетов это означает возможность участия в крупнейших международных первенствах.
За восстановление высказались 2/3 из имеющих право голоса членов Всемирного антидопингового агентства WADA.
Россия всегда отрицала поддержку на государственном уровне использования запрещенных препаратов. Самым сложным, по мнению нынешнего руководителя РУСАДА Юрия Гануса, будет восстановление доверия.
"В течение трех предыдущих лет мы работали над восстановлением доверия, но многое сделать в этом направлении еще предстоит", - заявил он по окончании голосования.
WADA лишило РУСАДА аккредитации, поскольку из доклада, подготовленного независимой комиссией, выяснилось, что в России существовала система применения и сокрытия следов применения допинга, которая поддерживалась на государственном уровне.
Многие сочли, что принятое решение, как это сформулировал немецкий коллега Юрия Гануса, посылает "ошибочный сигнал", и что доверие к WADA, как об этом было сказано в заявлении USADA, "в огромной степени подорвано".