Катастрофа на паромной переправе в Танзании: десятки погибших

Несколько десятков человек утонули, когда перевернулся пассажирский паром на озере Виктория в Танзании. Инцидент произошел между двумя островами. Озеро Виктория, крупнейшее на африканском континенте, делят между собой три страны: Танзания, Уганда и Кения.