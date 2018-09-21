Швейцарская полиция расследует дело о распространении поддельного письма со штампом департамента безопасности Цюриха. В письме изложена просьба жителям города "держать беженцев в своих подвалах", чтобы вынудить их покинуть страну.
В Цюрихе циркулирует письмо с предложением "держать беженцев в подвалах"
В Цюрихе циркулирует письмо с предложением "держать беженцев в подвалах"
"Ограничение свободы подвергает их некоторому давлению и усиливает желание уехать", - сказано в письме.
В качестве довода используется аргумент, что беженцы, которым отказали в предоставлении убежища, не всегда покидают страну без сопротивления. "Поэтому Департамент безопасности принимает меры по созданию для этих людей таких условий, при которых они добровольно уедут из Швейцарии", - объясняют авторы, обещая тем, кто согласится с предложением, дополнительный доход, "равный сдаче жилья в аренду".
Письмо якобы подписано Директором по безопасности Цюриха Марио Фером, но некоторые швейцарские СМИ утверждают, что росчерк совпадает с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Представитель полиции Цюриха Кармен Сурбер сообщила euronews, что правоохранительные органы знают о существовании письма, но не имеют данных о том, сколько человек его получили.