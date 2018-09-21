Открылся Октоберфест-2018

Октоберфест, традиционно проводящийся в Мюнхене осенью, считается едва ли не самым большим народным гуляньем в мире, выпить пива с закусками и провести время в приятной компании ежегодно приезжают почти семь миллионов человек. Для такого мероприятия и меры безопасности приняты соответствующие.

Комментарий Маркуса да Глориа Мартинса, представителя полиции Мюнхена:

"В этом году мы увеличили количество камер наблюдения, теперь их 47. Мы используем и видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Акцент сегодня сделан на все средства визуального контроля".

Октоберфест с его особой атмосферой и обилием разгоряченных участников бывал и местом, где женщины подвергались сексуальным домогательствам. Количество такого рода правонарушений увеличивалось год от года. В настоящее время закон, защищающий от непристойного поведения, ужесточен, и за попытку дотронуться с целями, не оставляющими сомнений, можно получить, в случае, если правонарушение будет доказано, и тюремный срок. Правоохранители надеются на сознательность тех, кто приезжает на Октоберфест попраздновать, а не объясняться потом в полиции.