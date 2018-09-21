Митинг в поддержку Орбана в Праге

Более 100 человек вышли в Праге на митинг в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его миграционной политики. Акция, прошедшая перед венгерским посольством, была инициирована гражданской организацией Hej, obcané. К ней присоединились чешские законодатели и представители ряда политических партий.

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, которая разрешает профильным структурам в Брюсселе наложить штраф на Будапешт за отказ принимать мигрантов. По мнению участников чешского митинга, "никто не имеет права наказывать законно избранное правительство за выполнение его предвыборной программы".

Томио Окамура, лидер партии "Свобода и прямая демократия": "Премьер-министру Виктору Орбану был предоставлен четкий мандат на новый избирательный период - невозможно наказывать государство за то, что его законное правительство выполнило свою предвыборную программу".

Накануне чешский президент Милош Земан в телевизионном интервью, заявил о своей солидарности с Венгрией по поводу миграционной политики, потому что, по его словам, "она сопротивляется оказываемому давлению ЕС, а также потому, что это касается не только Венгрии, но также Польши, Словакии и самой Чехии". Земан отметил, что в интересах Чешской Республики - также оказать сопротивление, поскольку ее может ожидать аналогичная участь уже в ближайшем будущем.