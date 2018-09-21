Балтийское турне папы Франциска

Папа римский Франциск отправляется в паломническую поездку по странам Балтии. В эти выходные понтифика ждут в Литве, где он посетит Вильнюс и Каунас. В последний раз глава римско-католической церкви - папа Иоанн Павел II - был здесь в 1993 году.

Преподобный Миколас Сотниченка, заместитель секретаря Епископской Конференции Литвы, говорит:

"Этот визит отражает стремление папы посетить и периферию, а не укреплять централизацию власти. Папа Франциск приезжает в Литву по случаю 100-летия провозглашения независимости и 25-летия визита святого папы Иоанна Павла II . По статистике почти 80 % населения Литвы - католики против 21% в Латвии и менее 1% в Эстонии".

В Вильнюсе папа Франциск помолится у одной из главных христианских святынь - Остробрамской иконы Девы Марии - она находится на городских воротах литовской столицы и почитается как католиками, так и православными. Литву католики частот называют "землёй Девы Марии" - литовский город Шилува признан Ватиканом первым местом в Европе, где было зарегистрировано её появление, это случилось в 1608 году.

На встречу с понтификом в Литву уже приехали паломники из соседних Белоруссии и Польши. Гиедре Кедерите - одна из добровольцев, помогающих подготовить Вильнюс к приезду главы римско-католической церкви.

"Мы надеемся, что сюда придут около 40 тысяч человек, - говорит она, - но если посчитать и тех, кто будет в Каунасе и всех, кто в эти дни приедет в Литву, это ж будет, может, и миллион !"

В программе визита также - посещение мемориала жертвам Вильнюсского гетто.

После Литвы папа посетит также Латвию и Эстонию.