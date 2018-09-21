"Израиль имеет право на самооборону. Но также крайне важно, чтобы наша страна и Россия продолжили координировать свои действия в сфере безопасности", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые находились в самолете, сбитом сирийскими ПВО.
Нетаньяху: "Израиль имеет право на самооборону"
Нетаньяху: "Израиль имеет право на самооборону"
"Я сказал президенту России Владимиру Путину, что корень проблемы – в попытках Ирана использовать сирийскую территорию для атак на Израиль, а также в попытках этой страны снабжать оружием наших врагов, таких как "Хезболлах".
Днем ранее в Москву отправился командующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Он передал представителям российского Минобороны данные о гибели военного самолета Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
В армии Израиля утверждают, что целью авианалетов были военные объекты в Сирии. В этот раз под удар попал склад с оружием, которое, как считает израильская сторона, Иран должен был переправить движению "Хезболлах" в Ливане.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем недалеко от побережья Сирии. В этот момент военный борт возвращался на авиабазу Хмеймим. В тот же день в Минобороны России заявили, что борт был сбит силами ПВО Сирии, но под удар его поставили самолеты Израиля.