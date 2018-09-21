Россия и Турция согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Она должна быть создана к середине октября. В ООН считают, что достигнутая между Москвой и Анкарой договоренность при должной реализации позволить избежать гуманитарной катастрофы.
Идлиб: чего добиваются стороны?
Идлиб: чего добиваются стороны?
"Я приветствую соглашение между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Если она будет введена в действие надлежащим образом, то это поможет оградить от катастрофы 3 миллиона гражданских лиц, в том числе миллион детей", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
Подходы Москвы и Анкары разнятся
На сегодняшний день Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.
"Создание демилитаризованной зоны позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из Идлиба по позициям сирийских войск и по российской военной базе Хмеймим", - заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
В Москве подчеркивают, что создание демилитаризованной зоны лишь промежуточный шаг. Главная задача - полностью искоренить террористическую угрозу в Идлибе.
Тем временем Анкара преследует свои интересы в регионе, который непосредственно граничит с Турцией. "Очень важно укрепить позиции умеренной оппозиции в Идлибе. Мы не можем допустить ее ликвидацию под предлогом борьбы с терроризмом", - отметил Ибрагим Калын, представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана.