Жертвами крушения парома на озере Виктория на севере Танзании стали по меньшей мере 136 человек. Число погибших может возрасти: на борту судна, вместимость которого позволяет перевозить не более сотни человек, одновременно находились свыше 400 пассажиров. Паром перевернулся за несколько метров до места швартовки между островами Юкора и Буголора после того, как люди начали двигаться к выходу.
Трагедия в Танзании: десятки жертв
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Трагедия в Танзании: десятки жертв
На берегу собрались сотни человек, которые ждут новостей о судьбе своих близких.
Президент Танзании Джон Магуфули объявил в пятницу 4-дневный национальный траур. Это уже не первая трагедия такого масштаба на озере Виктория. В мае 1996 года в результате крушения парома наоколо порта Мванза погибли свыше 500 человек. Тогда основной причиной ЧП была названа перегруженность судна.