Сан-Себастьян: праздник кино

В Сан-Себастьяне стартовал 66-ой международный кинофестиваль. Это одно из крупнейших культурных событий Испании, а также один из самых престижных кинофорумов в Европе. В основном конкурсе - 22 картины. Высшая награда "Золотая раковина" - приз за лучший фильм. "Серебряную раковину" вручают лучшему актеру, лучшей актрисе и лучшему режиссеру.

Хосе Луис Ребординос, директор фестиваля: "Официальная программа разнообразна и сбалансирована. Здесь, в частности, присутствуют работы больших мастеров таких, как Наоми Кавасэ, Клер Дени, или Брильянте Мендоса. Последний ранее не принимал участие в нашем форуме. Или, скажем Питер Стриклэнд. У него еще не так много фильмов, но он уже стал культовым режиссером. Так что есть в нашем конкурсе и ленты начинающих режиссеров".

Фестиваль открывает романтическая драма Хуана Веры "Неожиданная любовь". Главные роли в картине сыграли популярный аргентинский актер Рикардо Дарин и Мерседес Моран. Рассказывая об атмосфере на съемочной площадке, Дарин отметил:

"Вот вы говорите о химии в отношениях... Я с этим согласен. Это важно для работы. Скажем, вы пытаетесь что-то изменить, а этого не происходит, потому что слишком все сложно, трудоемко. Но, когда есть эта химия, все идет естественным образом. Работа становится удовольствием и вас захватывает процесс".

Карлос Марласка euronews.

"Французы, голландцы, немцы и британцы... По случаю кинофестиваля Сан-Себастьян принимает гостей из разных стран мира, что подчеркивает интернациональный характер форума. Решение открыть фестиваль такой картиной какой является "Неожиданная любовь" - дань традициям, заложенным кинфестивалями в Каннах, и в Венеции".