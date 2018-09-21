Санкции разгневали Пекин

Накануне президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: "Это решение наносит серьезный ущерб отношениям между США и Китаем и связям в военной сфере. Мы настоятельно призываем США немедленно исправить ошибку и отменить эти так называемые санкции, иначе США понесут ответственность за последствия". Он также отметил, что взаимодействие между Пекином и Москвой осуществляется с учетом норм международного права и оказывает положительное воздействие на глобальную и региональную ситуацию, не будучи направленным против третьих сторон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет делать то, что в ее интерсах, а новые санкции США против РФ — попытка вытеснить с рынка главного конкурента. "Первое — это недобросовестная конкуренция, нечестная конкуренция, попытка вот такими нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынка главных конкурентов американских производителей". По словам Пескова, продукция российского военно-промышленного комплекса не просто конкурентна, а зачастую сверхконкурентна".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередль, выразил уверенность в том, что "никогда и ни у кого не получится продиктовать России свои условия".

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой"и систем C-400.

Соединенные Штаты внесли в четверг в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой. Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, который регулирует формирование данного перечня, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами,американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.