После неудачи в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнулась с растущим противостоянием однопартийцев-консерваторов. Её план по "брекситу", известный как "план Чекерс", который внутри страны и так уже критикуют за излишнюю мягкость, европейские лидеры сочли неприемлемым.
Британские СМИ: "На саммите ЕС унизили Мэй"
Британские СМИ: "На саммите ЕС унизили Мэй"
Вне зависимости от своего отношения к выходу Великобритании из состава ЕС, все ведущие британские издания сошлись на этот раз в одном: прошедший неформальный саммит ЕС был "унизительным" для страны и её премьера.
Самые неполиткорректные комментарии в адрес Брюсселя позволил себе таблоид The Sun, заявив среди прочего, что "бандиты из ЕС устроили Мэй засаду".
Брюссель дал понять, что ждёт от Лондона новых предложений по "брекситу", если Великобритания всё еще хочет добиться заключения сделки. А ряд британских министров, как пишет газета The Times, уже ищет возможность заставить Мэй полностью отказаться от "плана Чекерс" в течение ближайших дней, и угроза "брексита" без всяких соглашений нависла как никогда остро.