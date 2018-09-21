В фавеле нашли пулемет М2

Бразильская полиция в ходе спецоперации в одной из фавел Рио-де-Жанейро обнаружила американский крупнокалиберный пулемёт М2 системы Джона Браунинга. Он принадлежал членам преступной группировки, которые намеревались его перепродать. Два человека были арестованы. По словам представителей правоохранительных органов, они впервые нашли в местных трущобах столь мощное оружие, которое может эффективно применяться против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, а также авиации на малых высотах.

Начальник полиции Рио-де-Жанейро: "Мы знали, что задержанные вели переговоры об этом оружии, что его привезли из Росиньи и планировали отправить в другую преступную группировку сюда в Рио-де-Жанейро через несколько дней. А оттуда уже через два или три дня его должны были доставить куда-то за пределы Рио, где собирались использовать в преступной деятельности. Мы очень рады, что нам удалось предотвратить преступления с использованием этого оружия".

Фавелы Рио-де-Жанейро считаются одними из самых криминальных городских районов мира. Обороты процветающего там наркотрафик составляют, по оценкам экспертов, миллиарды долларов в год. Легкое огнестрельное оружие в фавелах - привычный атрибут, как и перестрелки, а полиция - довольно редкий гость. Но в последние годы здесь наблюдается всплеск преступности. И все чаще насилие проникает в более богатые районы Рио.