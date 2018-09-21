"Альтернатива для Германии" стала бы второй по значимости партией в бундестаге в случае проведения всеобщих выборов прямо сейчас. Данные последних соцпросов, проведённых в ФРГ, прочат правоконсерватинвым евроскептикам, которые таким образом уже обходят социал-демократов, поддержку 18% избирателей.
АдГ - вторая сила в ФРГ
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АдГ - вторая сила в ФРГ
Рейтинг правящих консерваторов упал до нового минимума: за блок канцлера Ангелы Меркель готовы проголосовать 28% избирателей.
На четвёртом месте - "зелёные", у них 15%, на пятом - левый блок с 10%-ной поддержкой и либералы (9%).
Соцопрос регулярно проводится по заданию телеканала ARD и ряда ведущих немецких газет. В нём обычно участвует 1000 избирателей - 700 из западной Германии и 300 из восточной. Нынешнее исследование опубликовано на фоне растущих антимигрантских настроенийв ФРГ, вызванных в частности событиями в городе Хемнице, где местный житель погиб предположительно от рук беженцев.