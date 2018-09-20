Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) поддержали 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), двое проголосовали против, еще один - воздержался. Об этом ТАСС сообщил источник в международной организации.
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Исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА в правах
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Исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА в правах
Решение вернуть РУСАДА соответствие антидопинговому кодексу было принято в четверг на заседании исполкома WADA на Сейшельских островах.
РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. В свете непрекращающихся после допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.