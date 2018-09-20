Отмена результатов выборов: "Это решение не имеет прецедентов"

Решение об отмене результатов второго тура губернаторских выборов в Приморье не имеет прецедентов, уверена эксперт в вопросах региональной политики, журналистка издания "Знак.ру", Екатерина Винокурова. Об особенностях нынешней ситуации на Дальнем Востоке она рассказывает в интервью euronews.

"Отмена результатов выборов - это беспрецедентное решение в современной истории губернаторских выборов, начиная с 2012-го года. Решение принималось на самом высоком уровне и, я думаю, что Путин, конечно, был заранее в курсе действий Эллы Памфиловой. Сразу после того, как стало известно о рекомендации Центризбиркома в отношении итогов выборов в Приморье, Дмитрий Песков сразу же высказался в поддержку этого решения.

Незадолго до выборов в регионе прошел Дальневосточный экономический форум, и город, с одной стороны, наводнили обещания дать им денег на разнообразные проекты, а, с другой стороны, люди увидели кортежи чиновников, роскошно одетых делегатов, и сравнили это со своей собственной жизнью. И внезапно обещания "дать денег" не вытеснили агрессию в отношении образа и уровня жизни правящего класса".

Повторные выборы должны состояться в середине декабря.