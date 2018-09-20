Российский президент опробовал снайперскую винтовку СВЧ-308. Продукция военно-промышленного концерна "Калашников" была представлена в парке "Патриот", расположенном в Подмосковье.
Путин опробовал винтовку
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Путин опробовал винтовку
Владимир Путин охотно позирует в образе мачо. И таких образов много: это опытный наездник, укротитель тигров, хоккеист и аквалангист, искатель подводных сокровищ, и орнитолог, изучающий повадки стерхов - редкого вида журавлей.
В России Путин остается, с одной стороны, самым популярным политиком, а с другой стороны, его эскапады зачастую взрывают социальные сети, плодя сатирические мемы и насмешки.