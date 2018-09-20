Суд отправил Ле Пен к врачу

"Это ужасно. И я не буду скрывать тот факт, что эта власть начинает меня пугать. Конечно, я не буду проходить никакие экспертизы. И мне будет любопытно посмотреть, как суд меня заставит сделать это", - заявила Ле Пен после оглашения решения суда.

Речь идет о фотографиях, которые Ле Пен опубликовала в твиттере в 2015 году. Подпись под изображениями гласила: «ВОТ что такое ИГИЛ!», а на самих снимках человек лежал под гусеницей бронетехники. Так политик ответила журналисту, который сравнил партию Ле Пен с террористами.

В ноябре 2017 года парламент Франции из-за этого твита лишил главу «Национального фронта» депутатской неприкосновенности. А до этого то же самое сделал и Европарламент, в котором она работала 13 лет.