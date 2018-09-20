Киноаукцион в Лондоне

Шляпа и кнут Индианы Джонса, Ховерборд Марти МакФлая из фильма "Назад в будущее", костюм Супермена и еще более 600 кинолотов будут представлены на аукционе в Лондоне. Организатор - компания Prop Store - самый крупный коллекционер сувенирной кинопродукции.

Наиболее желанными кинореликвиями для поклонников "Звездных войн" станут световой меч Энакина Скайуокера, шлем Имперского штурмовика, оружие и куртка Хана Соло.

"Я думаю, интерес людей к выставленным на аукционе лотам вызван в большей мере тем, что с ними связано их детство. Ховерборд из "Назад в будущее" и куртка Хана Соло - в большинстве своем они вырасли на этих фильмах, а сейчас это взрослые люди с достатком. И они думают "А почему бы мне не купить что-нибудь из моего любимого фильма?"

Куртка Хана Соло, в которой он появлялся в 5 эпизоне саги "Империя наносит ответный удар" - главный лот аукциона. За нее планируют выручить до 1 млн фунтов стерлингов.