Британский премьер призвала лидеров стран-членов ЕС к компромиссу по "брекситу", заявив, что Британия в ведущихся переговорах готова к уступкам. Мэй сообщила, что в "хорошей сделке" заинтересовано не только Соединенное Королевство, но и Евросоюз.
Саммит ЕС: Мэй призывает к компромиссу по "брекситу"
Саммит ЕС: Мэй призывает к компромиссу по "брекситу"
Камнем преткновения пока остается пункт о свободной торговле, касающийся Северной Ирландии.
"Сделанные нами предложения справедливы, поскольку позволяют вести беспрепятственный обмен товарами и услугами, - подчеркнула Мэй. - Это выверенное предложение, которое мы хотели бы обсудить за столом переговоров. Оно снимает таможенный контроль на границе с Северной Ирландией. Это предложение отвечает интересам британцев, я предлагаю ЕС смягчить свою позицию по этому пункту".
Предложение, которое британская сторона сделала ЕС, заключается в сохранении зоны общего рынка в сельскохозяйственной и промышленной сферах.
Мэй также заметила, что соглашение по "брекситу" должно быть достигнуто в ближайшие шесть недель.
Председательствующая в Евросоюзе Австрия подчеркнула, что наступило время компромиссов.
"Для всех "брексит" без сделки, "брексит" по жесткому сценарию, был бы проигрышным. Значительно лучше - договориться", - отметил австрийский канцлер Себастьян Курц.
Дальнейшее обсуждение деталей "брексита" должно пройти без Мэй, в нем примут участие лидеры 27 стран-членов ЕС.