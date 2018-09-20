На протяжении многих лет учёные работали над возвращением тактильных ощущений людям с ампутированными конечностями. Однако их попытки не шли ни в какое сравнение с чувствительностью человеческой руки или ноги с точки зрения эффективности и естественности.
Вернуть человеку руку
Вернуть человеку руку
Группа учёных из Италии и Швейцарии под руководством Сильвестро Микеры предложила своё решение проблемы. Разработанный учёными бионический протез руки впервые учитывает все аспекты тактильного восприятия.
"Новая задача протезирования рук - восстановить не только контролируемый и стабильный захват, но и ощущение, которое максимально соответствовало бы ощущениям здоровой конечности", - говорит Джакомо Валле, аспирант Пизанского института биоробототехники.
Исследователи стимулировали нервы оставшейся после ампутации части руки сигналами, очень схожими с естественными, имитируя импульсы различных типов нейронов, находящихся в кончиках пальцев. Изготовленные ими протезы были имплантированы двум итальянкам - Лоретане Пульизи и Альмерине Маскарелло.
"Вот уже несколько месяцев, как у меня появилась возможность двигать рукой так, как раньше с другим протезом мне не удавалось. Я сама контролировала движение руки и при этом испытывала поразительно естественные ощущения", - говорит Лоретана. Ощупывая предметы, она теперь может чувствовать разные текстуры, ощущать, мягкий ли объект или твёрдый.
Бионическая рука связана с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусственных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы затем отправляются обратно в тело посредством электродов.
Учёные хотят пойти ещё дальше. Их цель - создать такие протезы, которые бы не воспринимались как инородные тела.