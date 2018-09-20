Герцогиня-кулинар: Меган Маркл представила книгу рецептов

Бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган в целях благотворительности выпустила кулинарную книгу рецептов под названием «Вместе: книга нашего сообщества».

Издание было создано в сотрудничестве с женщинами, работающим в столовой Hubb Community Kitchen, располагающейся в лондонском центре Мусульманского культурного наследия. Кулинарная книга создавалась в пользу пострадавших от прошлогоднего пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр.

Больше года Меган сама посещала встречи, организуемые на кухне представительницами мусульманской общины в Лондоне. Став герцогиней, она решила помочь Hubb Community Kitchen и посодействовала выпуску книги рецептов.

Примечательно, что на встречу, организованную у Кенсингтонского дворца, пришли не только сама герцогиня, но и ее муж принц Гарри, и даже прилетевшая специально на мероприятие мать бывшей актрисы Дория Рагланд.