Жизнь с аллигаторами

Для большинства людей делить квартиру с двухметровым аллигатором - ночной кошмар. Но не для Филиппа Жилле - у него их два по имени Али и Гатор.

Причем в доме у 67-летнего француза живут не только они, но и сотни других мало похожих на домашних животных - от гремучих змей до тарантулов.

Больше двух десятилетий герпетолог - так называется специалист по рептилиям - держал у себя в доме на берегу Луары более 400 видов земноводных и пресмыкающихся.

В журнальном столике у него живет кобра, 50-килограммовая черепаха бродит по саду, а один из аллигаторов вообще спит с Жилле в одной комнате, а то время как второй - сторожит дом.

Аллигаторов француз спас от неминуемой участи на кожаной ферме, а других животных ему отдали или от них отказались.

Свое детство Филипп провел в ЦАР, где стал охотником, но затем поклялся, что посвятит жизнь защите природы.