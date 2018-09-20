Мода на Великой Китайской стене

К 40-летию своего модельного дома французкий дизайнер Пьер Карден решил провести показ новой коллекции на Великой Китайской стене. Француз не в первый раз выбирает необычные места для дефиле - раньше это были и пещеры, и леса, и авианосцы. Теперь в качестве подиума выступает многовековое и многокилометровое сооружение - один из самых посещяемых достопримечательностей в мире.

Китай - излюбленное место для французского модельера. В 2007 году он превратил знаменитый Великий шелковый путь в подиум. Тогда это событие вошло в историю моды.

При этом Великая Китайская стена не в первый раз привлекает известных дизайнеров моды. В 2014 году Карл Лагерфельд представил очередную коллекцию Fendi на самом длинном подиуме в истории, в котором участвовали около 90 моделей.