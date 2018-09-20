"Жить здесь невозможно"

Лагерь для беженцев Мориа на греческом острове Лесбос рассчитан на 3200 человек. Сейчас в нём проживают от 8800 до 8900 человек. Лагерь совершенно переполнен, в нём не осталось свободного места. Поэтому по соседству появился еще один импровизированный лагерь, "Мориа-2".

По словам мигрантов, им там приходится спать под открытым небом из-за нехватки палаток и спальных мешков. А в очередях за едой им приходится простаивать по несколько часов. Они жалуются на холод и говорят, что никто о них не заботится.

Марьям Парса, 23-летняя гражданка Афганистана: "Всё очень плохо. Не хватает врачей и лекарств, чтобы лечить детей. Не хватает одеял и еды. Наши дети болеют. Хорошего тут ничего нет. Если не пускаете нас в Европу, так хотя бы улучшите условия жизни здесь".

Большинство подростков проводят время, гоняя в футбол. Но 18-летний афганец Мухаммад Раза предпочитает заниматься карате. У него уже есть несколько медалей по этому виду спорта. Он мечтает как можно скорее уехать с Лесбоса во Францию, чтобы стать там профессиональным спортсменом.

Мухаммад Раза: "Я думал, что здесь хорошее место. Что создадут здесь комфортные условия для проживания. Но оказавшись здесь, я понял, что бы не прав.

– Вы были шокированы?

– Да, я был шокирован, увидев, что люди здесь живут в палатках".

Апостолос Стаикос, Euronews: "Активисты неправительственных организаций называют лагерь «Мориа» «позором Европы» и призывают власти переселить с острова детей и другие уязвимые группы мигрантов. Правительство говорит, что уже переселило около 4000 человек за последние 4 месяца, но мигранты продолжают прибывать на Лесбос".