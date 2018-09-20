Несколько человек погибли и пострадали в результате стрельбы в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. В полиции не уточняют конкретное число жертв и раненых. Местные СМИ сообщают, что погибли, по меньше мере, три человека, двое пострадали.
Стрельба в штате Мэриленд
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Стрельба в штате Мэриленд
Инцидент произошел в округе Харфорд на складе аптечной сети Rite Aid ("Райт эйд"). Огонь открыла женщина, она находится в критическом состоянии в больнице, при этом никто сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, не стрелял. По предварительным данным, подозреваемая действовала в одиночку. В полиции заявляют, что инцидент в настоящий момент исчерпан, угрозы больше нет. Проводится расследование.