Лев-стихотворец на Трафальгарской площади

У четырех каменных львов на Трафальгарской площади в Лондоне появился пятый собрат. Это создание дизайнера Эс Девлин с помощью встроенного в него программного обеспечения может генерировать стихотворные строки, сопровождая их загадочными утробными звуками. Сочиняет лев по заказу любого желающего. Любителю поэзии достаточно ввести ключевое слово на экране планшета, установленного напротив высокотехнологичной статуи. Днём сгенерированный текст появится в пасти льва, а в тёмное время суток отобразится на поверхности скульптуры и на колонне Нельсона.