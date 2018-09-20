Лагерь "Мория": болезни и насилие

Тысячи людей, бежавших от опасностей и тяготы жизни на родине, оказались в одном из крупнейших лагерей для мигрантов в Европе. Перенаселённость и неблагоустроенность в лагере создали взрывоопасную ситуацию как в самом лагере "Мориа", так и в соседнем импровизированном палаточном лагере.

Лука Фонтана, сотрудник организации "Врачи без границ" приходит к мрачным выводам: "За последние недели и месяцы мы наблюдаем ухудшение психологического состояния людей, в том числе детей. По нашим наблюдениям, как минимум каждый четвёртый несовершеннолетний пытался совершить самоубийство, членовредительство или размышлял на эту тему. К нам обращаются сотни несовершеннолетних обоего пола, ставшие жертвами сексуального насилия в лагере и за его пределами. Это говорит о том, что система безопасности не работает".

"Врачи без границ" оборудовали рядом с лагерем пункты педиатрической и психологической помощи. Они могут принимать по 100 детей в день. Марзия живёт в лагере уже 5 месяцев. У ее мужа наблюдаются проблемы с психикой, а у двух сыновей – агрессивное поведение.

Марзия: "Мы волнуемся, потому что скоро зима, а наши дети живут в маленькой палатке. У нас нет никаких одеял. Они кашляют и болеют. Врачи, к которым мы обращаемся, не помогают. Просто советуют пить больше воды. Нам нужна срочная помощь".

"Врачи без границ" призывают Грецию переправить детей и больных мигрантов в материковую Грецию или в другие страны ЕС, где им могут оказать помощь.

Фэй Дулгери, Euronews: "Трудности на родине, тяжёлый путь на Лесбос и чудовищные условия жизни здесь травмировали этих людей на всю жизнь. Врачи говорят, что им понадобятся годы серьёзного лечения, чтобы восстановить физическое и душевное здоровье".