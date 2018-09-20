Корейские лидеры на горе Пэктусан
Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе посетили священную гору Пэктусан, расположенну недалеко от границы с Китаем. Они прошлись вдоль берега озера, расположенного в кратере вулкана.
Согласно корейским легендам, здесь родился Тангун, основатель царства Чосон, первого в истории Кореи государственного образования.
Поездка на Пэктусан состоялась сразу после исторического межкорейского саммита, на котором стороны договорились о ядерном разоружении и подписании мирного договора.