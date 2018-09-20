Поп-звезда Джастин Бибер спел серенаду своей возлюбленной у Букингемского дворца. Его заметили прогуливающимся по британской столице с моделью Хайли Болдвин. Перед резиденцией королевы он достал гитару и спел для нее свой хит двухлетней давности Cold Water.
ВИДЕО: Джастин Бибер спел серенаду возлюбленной у Букингемского дворца
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ВИДЕО: Джастин Бибер спел серенаду возлюбленной у Букингемского дворца
@ Copyright :REUTERS/Danny Moloshok
Вокруг пары собралось много прохожих, видео уличного представления разошлось по социальным сетям. Канадский певец публично признается в своих чувствах не в первый раз. В прошлом он пел для своей теперь уже бывшей девушки Селены Гомес.
Несколько дней назад Бибер и Болдвин были замечены у нью-йоркского офиса регистрации браков, чем вызвали слухи о внезапной женитьбе.