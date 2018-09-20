Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии.
Синдзо Абэ переизбран лидером правящей партии
Синдзо Абэ переизбран лидером правящей партии
За него проголосовало большинство депутатов парламента и местных советов от ЛДП. Его единственный оппонент – бывший министр обороны Сигэру Исиба – набрал вдвое меньше голосов.
Заручившись поддержкой однопартийцев, которая гарантирует ему пост главы японского правительства, Синдзо Абэ перешёл в наступление. Он пообещал в течении двух ближайших недель провести перестановки в правительстве и руководстве партии. Он также объявил о намерении предложить парламенту изменить конституцию Японии.
По словам Абэ, поправки должны отразить "новые тенденции в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире". В частности, в основном законе планируется закрепить положение о расширении полномочий Сил самообороны Японии.