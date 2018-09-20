Сенте Лонго - самый высокий транспортный мост Италии, связывающий области Абруццо и Молизе в центре страны - закрыт на неопределенный срок из-за угрозы обрушения. Его главная опора высотой в 185 метров должна быть закреплена.
Самый высокий мост Италии ненадёжен
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Самый высокий мост Италии ненадёжен
Сенте Лонго длиной 1200 метров был построен в 70-х годах из стали и железобетона. Тщательные проверки, проведенные после того как рухнул Мост Моранди в Генуе, выявили, что структура, перекинутая через реку Сенте, нестабильна. А 16 августа она подверглась и воздействию землетрясения силой 5,1 балла по шкале Рихтера.
После закрытия моста вновь будет введена в эксплуатацию старая автотрасса "Истония", и путь жителей через долину увеличится на 8 километров.