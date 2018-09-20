Красноярск - ломая стереотипы о Сибири

В новом сезоне программы Follow Us In Siberia мы приехали в Красноярск - город, расположенный в самом сердце Сибири у подножия Саянских гор.

Участники кросс-культурной программы "Follow up Siberia", организованной компанией Норильский никель, - молодые блогеры из различных уголков планеты продолжают свое знакомство с Сибирью традиционной, современной и дружелюбной.

На этот раз мы приехали в Краснояркс, где в марте 2019 году пройдет Зимняя Универсиада - Студеческие спортивные игры, которые пройдут именно здесь, в Красноярске, соберут молодых людей со всего мира.

Красноярск был основан почти 400 лет назад, но в XXI веке облик города претерпел значительные изменения. Местные власти делают особый акцент на развитии молодежи. С городе с миллионным населением насчитываются десятки вузов и более 150 тысяч студентов.

"Когда я езжу на международные спортивные мероприятия, люди часто интересуются у меня, что можно посмотреть в Сибири, - говорит уроженец Красноярска Александр Третьяков, олимпийский чемпион по скелетону. - Я честно отвечаю, что у нас, как и во всем мире не только есть зима, но и замечательное лето. Здесь всегда можно найти что-то интересное".

И чтобы проверить это вместе с блоггерами мы отправились в гости к Денису Юшину. Он первым в городе открыл барбершоп Barber LOFT, который со временем стал своеобразным центром притяжения креативной молодежи.

"Наш барбершоп пользуется популярностью в основном у молодежи, но не только: к нам приходят люди, которые интересуются поэзией, музыкой - в целом интеллектуальным досугом", - говорит Юшин.

Современный и активно развивающийся мегаполис. Красноярск во многом ломает устоявшиеся стереотипы о Сибири.

www.followupsiberia.com - #FollowUpSiberia

www.krsk2019.ru - #RealWinter