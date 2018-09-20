Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты голосования во втором туре губернаторских выборов. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.
Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора
Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сообщил, что намерен оспаривать в суде отмену результатов второго тура выборов губернатора региона. "Потом все переведем в судебную плоскость, - сообщил он ТАСС. - Будем отсуживать [решение краевого избиркома] для того, чтобы это решение отменить". Он добавил, что "готов участвовать в выборах".
Тарасенко уже заявил, что в повторных выборах в случае их назначения он участвовать не планирует.
Отмена результатов голосования произошла после того, как Ищенко и кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко (врио губернатора Приморского края) обвинили друг друга в фальсификациях.