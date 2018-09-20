Глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества. Об этом передало агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 17-18 ноября - СМИ
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Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 17-18 ноября - СМИ
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались летом 2017 года. Они должны завершиться до ноября текущего года.
После этого достигнутую между Лондоном и Брюсселем сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit будет осуществлен 29 марта 2019 года.