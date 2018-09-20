"Бескомпромиссный саммит"

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вчера вечером выступила перед главами государств-членов Евросоюза, назвав предложение Брюсселя неприемлемым. Она заявила, что стремиться к компромиссу должны обе стороны, и исключила возможность проведения второго референдума. Известно, что главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье тоже обратится сегодня к лидерам 27 стран. Но вряд ли можно рассчитывать на существенный прогресс до следующего заседания Совета в октябре".

"Ещё одна весьма значимая для Евросоюза проблема - проблема миграции. И, кажется, что чем больше её обсуждают европейские страны, тем сильнее разногласия между ними. Похоже, и по миграционному вопросу на этом саммите им вряд ли удастся договориться. В чём причина? Как выразился председатель Европейского Совета Дональд Туск, одни лидеры готовы и хотят найти выход из миграционного кризиса, другие же - используют его в своих целях".