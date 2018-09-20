"Мэй придётся начать всё заново"

"Оптимистичный настрой в преддверии саммита демонстрировали его участники, надеясь на то, что прогресс по вопросу "брексита" будет достигнут. Но этого не произошло. Председатель Европейского Совета Дональд Туск разнёс в пух и прах "план Чекерс" по выходу Великобритании из ЕС, о котором Тереза Мэй говорила: либо он, либо выход без соглашения.

Евросоюз заявил, что план сделки в его нынешнем виде - неприемлем. Это ставит главу британского правительства в очень затруднительное положение. Мэй, получившую порцию критики от ЕС, вряд ли ждёт тёплый приём консерваторов и лейбористов".

Многие теперь думают, что на сделке поставлен крест, и что у Мэй не осталось ни пространства для политических манёвров, ни времени.

Она, по сути, вынуждена начинать всё заново: опять добиваться поддержки своих однопартийцев, а затем согласия Евросоюза. На всё это у британского премьера меньше четырёх недель - до следующего саммита. Это действительно сложная задача. На столе переговоров может снова оказаться сценарий "жёсткого брексита".