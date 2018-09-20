Шедевры Караваджо: парижский дебют

Спустя полвека произведения выдающегося итальянского художника Микеланджело Караваджо может увидеть парижская публика. В столичном Музее Жакмар-Андре открылась выставка, на которой представлены десять полотен мастера "кьяроскуро". Причём, семь из них никогда ранее не экспонировались во Франции. В их числе - "Экстаз св. Марии Магдалины". Картина долгое время считалась утерянной.

"Эта замечательная возможность - увидеть картину здесь, в Париже - нам предоставляется и впервые. И в первый раз она будет экспонироваться рядом с другим произведением на ту же тему и, как было установлено в 2015 году, - кисти Караваджо. Такие шедевры и в одном музее - невероятное совпадение, значимое для нас событие", - говорит Франческа Каппеллетти, куратор выставки.

Экспозиция под названием "Караваджо в Риме: друзья и враги" будет работать до 28 января.