Спасите йеменских детей!

Жизнь и здоровье миллионов йеменских детей под угрозой. Голод в стране, раздираемой гражданской войной, может достичь беспрецедентных масштабов, предупреждает международная организация Save the Children. По её данным, число детей, подверженных риску голода, достигло 5 миллионов 200 тысяч.

Обесценивание национальной валюты, разрушение экономики привели к острой нехватке продовольствия. Цены на продукты питания и топливо стремительно выросли. На некоторые товары - удвоились за считанные дни. Многие семьи не могут позволить себе даже самое элементарное - хлеб, молоко, яйца. Более 2/3 населения не знают, когда состоится их следующий приём пищи, и состоится ли вообще.

Истощённый детский организм не в силах справиться с болезнями - отсюда вспышки пневмонии, кори, холеры, дифтерии. Последствия острого недоедания - задержки в физическом и умственном развитии - зачастую необратимы.