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Швейцария

«Этически чистая еда»

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«Этически чистая еда»

«Этически чистая еда»
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«Справедливые продукты» и продовольственная безопасность: швейцарцы в воскресенье на референдуме решат, нужна ли им «этически чистая» еда.

Инициатива предлагает, чтобы в конфедерации продукты производились в соответствии с самыми строгими экологическими нормами, высокими социальными стандартами — то есть в справедливых условиях труда, и с учётом гуманного отношения к животным и природе. Такие же ограничения должны налагаться и на импорт.

Идея возникла несколько лет назад, когда по Европе прокатилась волна продуктовых скандалов: конина вместо говядины, химикаты в детском питании , почти бесплатный тяжелейший труд беженцев на сборе урожая.

Противники инициативы уверены, что это попросту утопия. Даже если воплотить в жизнь совершенно противоречивые требования «зелёных», цены в Швейцарии и так совсем недешёвой — взлетят до небес.