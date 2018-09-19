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Россия

Кабардинцы против балкарцев

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Кабардинцы против балкарцев

Кабардинцы против балкарцев
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Следственный комитет России по Кабардино-Балкарской республике инициировал проверку по событиям в селении Кёнделен Эльбрусского района республики.

Причиной конфликта 18 сентября в Кёнделене стало то, что жители села, большинство из которых балкарцы, отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве.

В результате в селе произошли стычки между местными жителями и приезжими активистами. В конфликт вмешались силовики, которые попытались вывезти участников акции из села. По данным некоторых СМИ, пострадало 9 человек.

На следующий день массовые волнения начались в столице республики Нальчике. На центральной городской площади собрались десятки людей с флагами. Акция прошла спокойно.

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