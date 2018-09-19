В Белом доме Дональд Трамп принял польского президента Анджея Дуду. Обсуждались вопросы торговли и двусторонние отношения, в частности, военное сотрудничество и проблемы безопасности.
"Форт Трамп" скоро в Польше?
"Форт Трамп" скоро в Польше?
Сообщается, что ходе дискуссии Дуда настаивал на необходимости создания в Польше новой военной базы США. Польский президент заявил, что он даже придумал название - "Форт Трамп". Для Восточной Европы, по мнению Дуды, эта база может стать "цитаделью", как он выразился, "против российской угрозы", напомнив об Украине и Грузии.
Трамп также заметил, что возможность создания базы его администрацией рассматривается.
Он, в частности, добавил, что "Россия вела себя агрессивно. Они уважают силу. Как и все остальные. И сегодня самые сильные - это мы".
Анджей Дуда предпочел отшутиться: "Я сострил, когда объяснял президенту необходимость создания такой базы, сказав, что мы ее назовем "Форт Трамп".
Стало также известно, что настаивая на создании базы, Польша будет участвовать в ее строительстве и финансово, она готова заплатить за "Форт Трамп" не меньше 2 миллиардов долларов.