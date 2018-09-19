Мехико: жизнь после землетрясения

Спустя год после разрушительного землетрясения жители Мехико восстанавливают жизнь по крупицам. 19 сентября 2017 года землетрясение магнитудой 7 баллов унесло жизни 370 человек и оставило за собой значительные разрушения. Это самое масштабное землетрясение за последние 35 лет.

"У меня смешанные чувства - от ностальгии до страха. Воспоминания о былой жизни приносят боль", - жалуется местный житель.

"Все, что можно сделать в данной ситуации - это не терять веру в то, что когда-нибудь мы сможем забыть весь этот ужас, через который нам пришлось пройти", - говорит другой.

Некоторые жители до сих пор ждут восстановления их домов, живя при этом в хлипких деревянных постройках. Прошлогоднее землетрясение - самое масштабное за 35 лет

160 тысяч жителей остались без крова, спустя год многие из них до сих пор ждут восстановления жилья.

"Год прошел с тех пор, как этот дом разрушился. Отстроили только внешние стены и больше ничего. Все, на что их хватило - это тротуары. Ни квартиры, ни дома не готовы. Они абсолютно ничего не сделали", - рассказывает оставшийся без крова местный житель.

"Грустно видеть, как люди вынуждены выкидывать мебель, одежду просто потому, что у них нет места, где все это хранить. И это оскорбление. Неуважение по отношению к людям", - говорит другая местная жительница.

К данному моменту более 160 тысяч жителей Мехико попросили местные власти о помощи с восстановлением жилья, спустя год большинство из них до сих пор ждет долгожданного переезда.